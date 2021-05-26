Водородный Toyota Corolla преодолел 24-часовую гонку

Водородная Toyota Corolla Sport получила трансмиссию, систему полного привода, а также 1,6-литровый трёх­цилиндровый двигатель от GR Yaris — но агрегат японские инженеры серьезно модифицировали. В результате доработок, «Королла» стала первым автомобилем в истории, полностью функционирующим на водороде, который принял участие в марафонской гонке. Предыдущие участники заездов использовали водородные топливные элементы для выработки электро­энергии.

В ходе 24-часовой гонки водородной Corolla потребовалось 35 остановок для заправку топлива. В то время как конкуренты с ДВС ограничились в среднем 20 пит-стопами. Главной особенностью использования водородных двигателей является высокая скорость сгорания газа. В связи с этим, инженерам пришлось установить в задней части спорткара четыре композитных топливных бака, в которых под давлением 700 бар хранился газообразный водород.