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Toyota Corolla стала первым водородным автомобилем, преодолевшим 24-часовую гонку

Motor.ru
3 часа назад
В Японии состоялась 24-часовая гонка серии Super Taikyu, в рамках которой впервые дебютировал полностью водородный автомобиль. Toyota Corolla Sport, работающая на сжатом водороде, сумела доехать до финиша.
Водородный Toyota Corolla преодолел 24-часовую гонку
Фото: Motor.ruMotor.ru
Водородная Toyota Corolla Sport получила трансмиссию, систему полного привода, а также 1,6-литровый трёх­цилиндровый двигатель от GR Yaris — но агрегат японские инженеры серьезно модифицировали. В результате доработок, «Королла» стала первым автомобилем в истории, полностью функционирующим на водороде, который принял участие в марафонской гонке. Предыдущие участники заездов использовали водородные топливные элементы для выработки электро­энергии.
В ходе 24-часовой гонки водородной Corolla потребовалось 35 остановок для заправку топлива. В то время как конкуренты с ДВС ограничились в среднем 20 пит-стопами. Главной особенностью использования водородных двигателей является высокая скорость сгорания газа. В связи с этим, инженерам пришлось установить в задней части спорткара четыре композитных топливных бака, в которых под давлением 700 бар хранился газообразный водород.
Несмотря на все сложности водородной Corolla все же удалось завершить марафонскую гонку. Представители Toyota заявили, что планируют усовер­шенствовать технологию и участвовать в будущих гонках на водородных автомобилях. По мнению инженеров, водородные двигатели станут достойным конкурентом электромоторам.
В конце апреля компания Toyota опубликовала в Сети ролик, в котором можно было услышать, как звучит двигатель водородной Corolla. За рулем спорткара во время тестов находился пилот Toyota Gazoo Racing Team Zent Cerumo Хироаки Ишиура, который поделился своими впечатлениями.
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