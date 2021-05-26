Россияне ринулись брать машины в кредит

В России резко возросло число оформленных автокредитов. В апреле россияне получили 87 000 займов на приобретение машины — в шесть раз больше, чем в том же месяце 2020 года, когда начали вводить ограничения по коронавирусу. Как считают аналитики, автомобили в стране сильно подорожали, и теперь гораздо больше россиян могут совершить столь крупную покупку только в кредит.

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Данные по автокредитованию в России приводятся в исследовании Объединённого кредитного бюро (ОКБ). По подсчётам аналитиков, по сравнению с мартом 2021 года банки выдали на 19% больше автокредитов.

Лидером по оформлению займов стали Москва и Московская область, где россияне оформили 9400 автокредитов — на 1510% больше, чем в апреле 2020-го. Далее следуют Краснодарский (+1149%) и Ставропольский (+772%) края. Меньше всего банки выдавали займы на покупку машины в Оренбургской (+264%), Новосибирской (+203%) и Кемеровской (+123%) областях.

По мнению аналитиков, такой резкий рост автокредитования произошёл в условиях отложенного спроса — многих популярных марок авто долго не было в продаже. Но в тоже время машины сильно подорожали , отметили в ОКБ. Поэтому стало больше граждан, которые могут приобрести автомобиль только на заёмные средства.