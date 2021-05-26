Дефицит микрочипов привел к остановке выпуска автомобилей

Многих мировых автопроизводителей затронула проблема дефицита микрочипов. Компании не имеют возможности реализовывать товар в полном объеме, сроки поставок машин растут.

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Многих мировых производителей затронула проблема дефицита микрочипов. Компании не имеют возможности реализовывать товар в полном объеме, сроки поставок машин растут.

Руководитель отдела продаж «Сигма Сервис» Георгий Коновалов отмечает, что нехватка машин присутствует практически в каждом сегменте, в том числе и в премиальном. Проблема затронула модели VAG-группы, производителей из Южной Кореи и прочие компании.

Директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников утверждает, что дефицит товарных авто отмечен в разных брендах. В настоящее время проблема еще более обострилась по сравнению с зимой. С импортными автомашинами ситуация обстоит гораздо сложнее, чем с отечественными.