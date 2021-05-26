Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Глобальный дефицит микрочипов привел к остановке выпуска автомобилей

Car.ru
2 часа назад
Многих мировых автопроизводителей затронула проблема дефицита микрочипов. Компании не имеют возможности реализовывать товар в полном объеме, сроки поставок машин растут.
Дефицит микрочипов привел к остановке выпуска автомобилей
Фото: Car.ruCar.ru
Многих мировых производителей затронула проблема дефицита микрочипов. Компании не имеют возможности реализовывать товар в полном объеме, сроки поставок машин растут.
Руководитель отдела продаж «Сигма Сервис» Георгий Коновалов отмечает, что нехватка машин присутствует практически в каждом сегменте, в том числе и в премиальном. Проблема затронула модели VAG-группы, производителей из Южной Кореи и прочие компании.
Директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников утверждает, что дефицит товарных авто отмечен в разных брендах. В настоящее время проблема еще более обострилась по сравнению с зимой. С импортными автомашинами ситуация обстоит гораздо сложнее, чем с отечественными.
Кроме всего прочего, производители все чаще стали сталкиваться с фактом нехватки запасных частей. Сейчас ситуация носит локальный характер, но не исключено, что она может приобрести глобальный характер.
Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители