Европа распробовала поезда на водороде

Железные дороги в нескольких европейских странах стали площадкой для «зеленой» инициативы с водородными поездами Coradia iLint французской компании Alstom с 2016 года. Новые поезда оснащены электродвигателями на водородном топливном элементе. Энергия, образующаяся при торможении транспорта, накапливается в бортовых батареях локомотива. В настоящее время Coradia iLint курсируют по всей Германии, суммарная протяженность перевозок по Европе составила 110 тысяч миль (177 тысяч километров).