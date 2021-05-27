Россиян ждут новые правила автотюнинга

Автолюбителей в России с 1 июля ждут масштабные нововведения в правила внесения изменений в конструкцию автомобилей. Как поставить лебедку и не нарваться на штраф, разбирался Autonews.

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По данным издания, после вступления в силу ГОСТа 33670 любое оборудование, которое автопроизводители не оформили как заводское, подлежит проверке в специализированных лабораториях. После этого его придется регистрировать в ГИБДД

При этом получить согласование тюнинга машины заочно, предоставляя в лабораторию документы и фотографии, теперь не получится. С 1 июня при переводе двигателя на газовое топливо, изменениях в подвески, установке багажников, лебедок и фаркопов водитель должен предоставить машину на проверку лично.

Еще до проведения тюнинга необходимо будет получить разрешение, затем, после всех проделанных работ, приехать в лабораторию, чтобы там оценили, насколько качественно они выполнены.

После выдачи заключения нужно будет приехать в ГИБДД и предоставить машину на осмотр. Ранее оттюнингованные автомобили также ждет техосмотр и личная поездка владельца в лабораторию и в ГИБДД.

За управление автомобилем, конструкция которых не соответствует требованиям безопасности, например, установлены без разрешения ксеноновые лампы взамен галогеновых, водителей ждет штраф в 500 рублей, а при повторном нарушении до 5000 тысяч с перспективой лишения прав. Также машину могут снять с регистрации.