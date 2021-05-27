Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Назначен новый глава столичной ГИБДД

Москва24
1 час назад
Начальником управления ГИБДД по Москве назначен бывший замглавы ГИБДД России генерал-майор полиции Александр Быков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Назначен новый глава столичной ГИБДД
Фото: мвд.рфмвд.рф
Он сменил временно исполняющего обязанности начальника управления полковника полиции Алексея Диокина.
"На всех этапах службы Александр Игоревич проявил себя грамотным, принципиальным руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями и большим практическим опытом", – заявил начальник ГУ МВД РФ по Москве Олег Баранов.
Уточняется, что быков родился в Азербайджанской ССР в 1978 году. На службу в органы поступил в 1995 году. С 2011 года занимал руководящие должности, а в 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин назначил на должность председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, бывшего зампреда комитета. Служебный контракт с ним заключен на срок полномочий мэра Москвы.
Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители