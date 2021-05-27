Назначен новый глава столичной ГИБДД

Начальником управления ГИБДД по Москве назначен бывший замглавы ГИБДД России генерал-майор полиции Александр Быков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что быков родился в Азербайджанской ССР в 1978 году. На службу в органы поступил в 1995 году. С 2011 года занимал руководящие должности, а в 2015 году возглавил управление дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД.