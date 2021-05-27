АвтоВАЗ объяснил отказ от Lada Vesta

АвтоВАЗ откажется от нынешней версии Lada Vesta из-за перехода на более современную платформу. Об этом со ссылкой на представителя компании пишет
«Российская газета».
В компании отметили, что сейчас популярная модель Vesta собирается на платформе Lada B/C, однако в будущем будет сделан переход на модульную CMF-B.
Причиной этого станет то, что B/C не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля. Также эта платформа не позволяет создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы.
«Доработка платформы Lada B/C до современных стандартов заняла бы несколько лет и потребовала бы глобальных инвестиций, значительно превышающих затраты на переход на иностранную современную платформу», - пояснил автопроизводитель.
В АвтоВАЗе подчеркнули, что текущее состояние российского авторынка не позволит окупить затраты на доработку даже в среднесрочной перспективе.
«Рамблер» писал, что, по данным «Автостата», общее падение российского авторынка в 2020 году составило 9,1%. При этом китайские производители сумели увеличить продажи в России на 62,5% в 2020 году.