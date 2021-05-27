Компания Subaru подняла цены на автомобили в России

Большинство моделей Subaru, представленных на российском рынке, в мае выросли в цене на 30 тысяч рублей. Об этом пишет «Цена Авто».

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В ходе мониторинга рекомендованных розничных цен на новые автомобили без учета акций, специальных предложений и дополнительных опций эксперты издания выяснили, что повышение стоимости машин не затронуло только внедорожник Outback. Остальной модельный ряд подорожал на 0,7-1,2%.

Так, Subaru Forester теперь можно приобрести по цене от 2 469 000 до 3 249 900 рублей, минимальная стоимость XV составляет 2 519 000, а максимальная - 2 689 900 рублей.

Subaru WRX обойдется покупателям в цену от 3 399 000 до 3 589 900 рублей, а WRX STI – 4 569 900 рублей.