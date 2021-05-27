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Россияне готовы торговать данными о своем авто

Алиса Селезнёва
32 минуты назад
Более 60% россиян готовы за деньги предоставлять данные со своего автомобиля, в том числе и маршруты поездок. Об этом со ссылкой на исследование рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы пишет «Прайм».
Россияне готовы торговать данными о своем авто
Фото: ТАССТАСС
В исследовании приняли участие более 10 тысяч жителей России в возрасте от 18 до 50 лет.
«Более 60% россиян выразили готовность делиться данными об эксплуатации автомобиля, а также об окружающей среде», - отметили исследователи.
По их данным, россияне готовы на бирже в рамках проекта «Автодата» продавать информацию, в том числе и о качестве дорог, погодных условиях и географии поездок. При этом не готовы делиться такими данными 29% участников опроса, еще 11,5% затруднились ответить.
Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что при помощи единой навигационно-телеметрической платформы «Автодата» планируется собирать информацию о скорости машины и направлении ее движения, состоянии фар и габаритных огней, дорожных работах и снижении видимости, а также о состоянии водителя.
При этом автопроизводители и участники рынка отмечали, что для передачи даже половины данных из списка потребуются очень серьезные вложения и заявляли о своем принципиальном несогласии.
Автоновости,
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