Водителей массово оштрафовали за смартфоны

С начала 2021 года московские власти с помощью дорожных камер выписали 2 693 штрафа за использование смартфонов за рулем. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В дептрансе подчеркнули, что звонки и смс во время вождения подвергают опасности и самого водителя, и всех остальных участников дорожного движения, а «невнимание - чревато смертью».

«Сообщение в пять слов - около десяти секунд. Автомобиль на скорости сто километров в час за это время проедет 280 метров», - отметили в дептрансе.

Чиновники подчеркнули, что это достаточное расстояние, чтобы при «езде вслепую» не заметить пешехода или препятствие на дороге.

Штраф за использование телефона за рулем составляет 1,5 тысячи рублей. Не наказуемы только те случаи, в которых водитель разговаривает по телефону через гарнитуру и не держит его в руках.

Ранее «Рамблер рассказал о поправках к ПДД, которые позволят инспекторам штрафовать россиян за защитные пленки на стеклах фар, поврежденный бампер и горящую лампочку Check Engine.

Новые правила планируют ввести весной 2022 года. Они заметно расширят список технических неисправностей и условий, при которых ездить на машине будет запрещено.

Если хотя бы одно нарушение из списка будет выявлено, инспектор оформит протокол по административной статье 12.5 (от штрафа в 500 рублей до лишения прав).