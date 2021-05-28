Названы лучшие автодилеры России

Объявлены победители 7-й национальной премии «Автодилер года», организаторами которой выступили «Авито Авто» и аналитическое агентство «Автостат».

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По данным организаторов, к участию в премии были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России.

Они были сгруппированы не только по сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по географическому расположению.

«К нам поступило рекордное количество заявок на участие (более 650 анкет), что на 20% больше, чем в 2020 году. ( ) Уникальность нашей премии состоит в том, что мы оцениваем различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис)», - пояснила куратор проекта, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «Автостат» Татьяна Малыгина.

В этом году впервые за звание лидера рынка боролись игроки сегмента LCV в номинации «Легкий коммерческий транспорт». Победителем в ней была объявлена группа ГАЗ

А для сегмента легковых автомобилей была учреждена новая номинация - «Лучший клиентский опыт».

С учетом анализа качества работы дилерских центров с клиентами на сайте «Авито», победу в ней одержали Аксель-Моторс Север (Санкт-Петербург) и EXPOCAR | Автомобили с пробегом (Краснодар).

Более 20 тысяч российских автовладельцев, обслуживавших в 2020 году свой автомобиль у дилера, приняли участие в опросах организаторов премии и определили победителей в номинации «Доверие потребителей». Лидером в премиальном сегменте стала компания Volvo , а в массовом – Subaru

Полный список победителей опубликован на сайте агентства «Автостат».