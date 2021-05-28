Названы лучшие автодилеры России

Объявлены победители 7-й национальной премии «Автодилер года», организаторами которой выступили
«Авито Авто» и аналитическое агентство «Автостат».
По данным организаторов, к участию в премии были приглашены абсолютно все официальные дилерские центры со всей России.
Они были сгруппированы не только по сегментам (массовый, премиум, Luxury), но и по географическому расположению.
«К нам поступило рекордное количество заявок на участие (более 650 анкет), что на 20% больше, чем в 2020 году. ( ) Уникальность нашей премии состоит в том, что мы оцениваем различные аспекты работы дилерского центра (и продажи, и сервис)», - пояснила куратор проекта, руководитель отдела маркетинга аналитического агентства «Автостат» Татьяна Малыгина.
В этом году впервые за звание лидера рынка боролись игроки сегмента LCV в номинации «Легкий коммерческий транспорт». Победителем в ней была объявлена группа ГАЗ
А для сегмента легковых автомобилей была учреждена новая номинация - «Лучший клиентский опыт».
С учетом анализа качества работы дилерских центров с клиентами на сайте «Авито», победу в ней одержали Аксель-Моторс Север (Санкт-Петербург) и EXPOCAR | Автомобили с пробегом (Краснодар).
Более 20 тысяч российских автовладельцев, обслуживавших в 2020 году свой автомобиль у дилера, приняли участие в опросах организаторов премии и определили победителей в номинации «Доверие потребителей». Лидером в премиальном сегменте стала компания Volvo
, а в массовом – Subaru
.
Полный список победителей опубликован на сайте агентства «Автостат».
Как сообщал «Рамблер», ранее сервис «Авито Авто» обнародовал результаты анализа данных о продажах на вторичном авторынке в 2020 году. Согласно им, машины российских производителей оказались наиболее продаваемыми в целом по стране — 30,6%. Лишь в пяти регионах импортные (японские) машины опередили российские по продажам — в Алтайском и Красноярском краях, Омской, Иркутской и Новосибирской областях.