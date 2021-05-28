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Жадность автодилеров в России приведет к их упразднению

Car.ru
1 час назад
В РФ появился кризис ставшей привычной модели продаж новых автомобилей через дилерские пункты. Специалисты прогнозируют переход транспортного рынка на интернет-продажи.
Жадность российских автодилеров приведет к их упразднению
Фото: Car.ruCar.ru
В настоящее время даже крупные бренды не способны обеспечить клиентам возможность приобрести их продукцию в РФ по розничной рекомендованной цене в связи с неформальным сговором посредников на рынке. Дилерские центры не хотят реализовывать автомобили с маленькой маржой, а дефицит новинок по-прежнему сохраняется.
У российских автолюбителей на практике нет полноценной возможности купить понравившуюся машину без навязанных дополнительных опций, стоимость которых нередко составляет 20% от всей суммы. Зачастую для покупки недорогого средства перемещения приходится отдавать магазину 150-200 тысяч рублей.
В связи с таким положением дел продажи новых автомобилей уже не в первый год кардинально снижаются. Соответственно, людям приходится все чаще обзаводиться поддержанными моделями. Роспотребнадзор и ФАС не обращают внимание на сговор дилерских сетей, отказывающихся поставлять автомобили без переплаты.
Из-за этого увеличивается онлайн-реализация напрямую от производителей. В дальнейшем это может привести к ликвидации дилеров, услуги которых становятся все более дорогостоящими для людей в России.
Автоновости,ФАС,Роспотребнадзор,
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