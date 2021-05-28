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Минпромторг назвал причину проблем с чипами у автопроизводителей

Российская Газета
2 часа назад
Проблемы с электронными комплектующими для автомобилей решатся к осени. Такой прогноз "РГ" дали в Минпромторге. "Ожидается стабилизация основных сегментов рынка автоэлектроники к концу августа-сентябрю 2021 года", - сообщили в министерстве.
Минпромторг назвал причину проблем с чипами у автопроизводителей
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССМихаил Джапаридзе/ТАСС
Локализованным в России автопроизводителям поставляются российские и иностранные электронные блоки, содержащие в своем составе чипы. Чипы в обоих случаях, за исключением военной техники, поставляются иностранного производства.
"Причина, по которой у автопроизводителей различная ситуация с электроникой, заключается в их структуре кооперации с поставщиками автоэлектроники. Ряд российских производителей электронных блоков лучше адаптирован к условиям нехватки на рынке за счет наличия запасов чипов, связям с поставщиками чипов, у которых еще есть остатки продукции, а также умению быстро найти и интегрировать приемлемые аналоги отсутствующих чипов", - рассказали в Минпромторге.
Нехватка чипов на рынке связана со сложившимся циклом поставки автоэлектроники, который был нарушен в пандемию. В результате сложился дефицит автомобилей. Во втором квартале 2020 года, когда спрос на автомобили в связи с карантином резко упал, автопроизводители во всем мире снизили до минимума объемы заказа на чипы.
"В третьем и четвертом кварталах мы наблюдали восстановительный рост рынка автомобилей, в связи с чем объем заказов на чипы вырос, а производители не смогли одномоментно вернуть объемы своего производства, поскольку сами были вынуждены сократить заказы сырья из которого производятся чипы", - отметили в ведомстве.
Автоновости,Минпромторг,
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