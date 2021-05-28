Минпромторг назвал причину проблем с чипами у автопроизводителей

Локализованным в России автопроизводителям поставляются российские и иностранные электронные блоки, содержащие в своем составе чипы. Чипы в обоих случаях, за исключением военной техники, поставляются иностранного производства.

Нехватка чипов на рынке связана со сложившимся циклом поставки автоэлектроники, который был нарушен в пандемию. В результате сложился дефицит автомобилей. Во втором квартале 2020 года, когда спрос на автомобили в связи с карантином резко упал, автопроизводители во всем мире снизили до минимума объемы заказа на чипы.