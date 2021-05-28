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В России продается военный внедорожник Dodge WC 1942 года за 29 млн рублей

Car.ru
53 минуты назад
В Сибири выставили на продажу военный грузовой автомобиль 1942 года выпуска Dodge WC, который использовался СССР по ленд-лизу. Его стоимость составляет 29 миллиона рублей.
В России продают военный внедорожник за 29 млн рублей
Фото: Car.ruCar.ru
Dodge WC – это модель, относящаяся к линейке армейских транспортных средств повышенной проходимости США времен Второй мировой войны. Их производство осуществлялось в 1940-1945 годах. Серия WC отличалась универсальностью, технологичностью и простотой в эксплуатации.
Продавец из Томска утверждает, что Dodge WC-63 болотного цвета прежде был восстановлен и пребывает на ходу. Укомплектован американский грузовик, попавший в СССР по ленд-лизу, бензиновым мотором емкостью 3,8 литра и мощностью 92 лошадиных сил. Вместе с ним работает четырехступенчатая механическая коробка передач и полноприводная система. Пробег Dodge WC составляет 1000 км, ныне он находится в качестве экспоната коллекции боевой техники Второй мировой войны.
Начиная с 1942 года, США доставили в СССР больше 25 тысяч таких машин, включая 300 – с закрытым кузовом. Наиболее известный автомобиль линейки – WC-51 – в РККА в связи с грузоподъемностью 3,4 тонны обрел неформальное прозвище «Додж три четверти».
Автоновости,Dodge,
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