В России продают военный внедорожник за 29 млн рублей

В Сибири выставили на продажу военный грузовой автомобиль 1942 года выпуска Dodge WC, который использовался СССР по ленд-лизу. Его стоимость составляет 29 миллиона рублей.

Фото: Car.ru Car.ru

Dodge WC – это модель, относящаяся к линейке армейских транспортных средств повышенной проходимости США времен Второй мировой войны. Их производство осуществлялось в 1940-1945 годах. Серия WC отличалась универсальностью, технологичностью и простотой в эксплуатации.

Продавец из Томска утверждает, что Dodge WC-63 болотного цвета прежде был восстановлен и пребывает на ходу. Укомплектован американский грузовик, попавший в СССР по ленд-лизу, бензиновым мотором емкостью 3,8 литра и мощностью 92 лошадиных сил. Вместе с ним работает четырехступенчатая механическая коробка передач и полноприводная система. Пробег Dodge WC составляет 1000 км, ныне он находится в качестве экспоната коллекции боевой техники Второй мировой войны.