Украл миллиарды: главу "Рольфа" признали виновным

Другой участник дела, бывший директор «Рольфа» Татьяна Луковецкая
, которая сейчас живет в Испании, в интервью Forbes
полтора года назад рассказывала, что после сделки «стоимость «Рольфа» существенно увеличилась, компания стала более привлекательна для потенциальных инвесторов... а ведущие международные рейтинговые агентства подняли кредитные рейтинги». При этом материнская компания на Кипре Panabel Limited, которая, как считается, принадлежит семье основателя» Рольфа» Сергея Петрова, и которая получила за продажу те самые 4 млрд рублей, на следующий год была ликвидирована. Сам Петров в интервью Business FM в 2019 году
говорил, что «преступления никакого не было». Была «внутренняя реструктуризация». Он сказал, что не вернется в Россию, «пока дело не развалится». А развалиться, по мнению Петрова, оно должно было за несколько месяцев. Но этого не произошло. На скамье подсудимых — только Анатолий Кайро, который даже не успел ознакомиться с материалами. Потому что только в феврале появились десятки тысяч листов с новыми экспертизами и новыми доказательствами. Приговор Кайро будет обвинительный, остальные фигуранты останутся пока за границей, полагает руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России», юрист Алексей Петропольский.