Украл миллиарды: главу "Рольфа" признали виновным

Трое оставшихся фигурантов дела, вместе с основателем «Рольфа» Сергеем Петровым, объявлены в международный розыск. Дела в отношении них выделены в отдельное производство. Первое судебное заседание по делу «Рольфа» состоится , предположительно, через две недели. Рассматривать будет Черемушкинский суд.