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Громкое дело автоконцерна «Рольф» дошло до суда

BFM.RUиещё 1
29 мая 2021
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора департамента развития бизнеса ГК «Рольф» Анатолия Кайро. Его и трех других фигурантов, в том числе и основателя «Рольфа», участника списка Forbes Сергея Петрова, обвиняют в незаконном выводе за границу 4 млрд рублей (пункты «а» и «б» части 3 статьи 193.1 «совершение валютных операций с использованием подложных документов» УК РФ).
Украл миллиарды: главу "Рольфа" признали виновным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Топ-менеджер «Рольфа» Анатолий Кайро — единственный из фигурантов, кто остался в России и почти два года провел под домашним арестом. Ему нельзя общаться с друзьями, только с родственниками и адвокатом, нельзя пользоваться интернетом, но можно смотреть телевизор и выходить на улицу за продуктами. Максимальный срок по обвинению за инкриминируемую ему статью УК — десять лет лишения свободы. События этого уголовного дела относятся к 2014 году, когда автодилер — ООО «Рольф» приобрел у своей материнской компании — кипрского офшора Panabel Limited другое предприятие — ЗАО «Рольф Эстейт», которому принадлежали дилерские центры, земельные участки и недвижимость. Стоимость покупки составила почти 4 млрд рублей. Следователи считают сумму завышенной, а саму сделку квалифицируют как незаконный вывод денег за границу. Анатолий Кайро в то время воглавлял «Рольф Эстейт». Все обвинения он отвергает, сообщил его адвокат Антон Гусев.
Антон Гусев, адвокат:
«Была сделка: действительно, компания приобрела акции другой компании. Да, эти компании были компаниями одной группы, и это никто не отрицал. И органы валютного контроля были об этом осведомлены. Компании, даже несмотря на то, что они входят в одну группу, все-таки это самостоятельные юридические лица, что предусмотрено Гражданским кодексом и законодательством. Перечислив деньги своей материнской компании, ООО «Рольф» получила ценный объект. По сути, она получила всю недвижимость, то есть все дилерские центры, земельные участки, где располагается бизнес. То есть как такового вывода денежных средств не было, никто не ставил целью просто вывести денежные средства. Честно говоря, мы не понимаем, в чем нас обвиняют, потому что аналогичные сделки совершали многие, в том числе и государственные компании».
Другой участник дела, бывший директор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, которая сейчас живет в Испании, в интервью Forbes полтора года назад рассказывала, что после сделки «стоимость «Рольфа» существенно увеличилась, компания стала более привлекательна для потенциальных инвесторов... а ведущие международные рейтинговые агентства подняли кредитные рейтинги». При этом материнская компания на Кипре Panabel Limited, которая, как считается, принадлежит семье основателя» Рольфа» Сергея Петрова, и которая получила за продажу те самые 4 млрд рублей, на следующий год была ликвидирована. Сам Петров в интервью Business FM в 2019 году говорил, что «преступления никакого не было». Была «внутренняя реструктуризация». Он сказал, что не вернется в Россию, «пока дело не развалится». А развалиться, по мнению Петрова, оно должно было за несколько месяцев. Но этого не произошло. На скамье подсудимых — только Анатолий Кайро, который даже не успел ознакомиться с материалами. Потому что только в феврале появились десятки тысяч листов с новыми экспертизами и новыми доказательствами. Приговор Кайро будет обвинительный, остальные фигуранты останутся пока за границей, полагает руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России», юрист Алексей Петропольский.
Алексей Петропольский, руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России», юрист:
«Как правило, всех фигурантов, если их не удалось вывести на приговор, выводят в отдельное делопроизводство, то есть, отдельное уголовное дело, которое будут продолжать расследовать до момента, когда их найдут. Это могут быть годы, десятилетия, как правило, эти дела так и висят в воздухе до момента, когда люди вернутся или их в рамках обмена с «Интерполом» привезут обратно. Фактически для бизнеса это еще один знак, что в России работать опасно, и что любая экономическая деятельность, которая, казалось бы, должна разбираться в арбитражных судах, у нас часто переходит вместо арбитражной плоскости в уголовную. Ни о каком оздоровлении экономического климата с точки зрения бизнеса речи быть не может».
Трое оставшихся фигурантов дела, вместе с основателем «Рольфа» Сергеем Петровым, объявлены в международный розыск. Дела в отношении них выделены в отдельное производство. Первое судебное заседание по делу «Рольфа» состоится , предположительно, через две недели. Рассматривать будет Черемушкинский суд.
Автоновости,Анатолий Кайро,Татьяна Луковецкая,Антон Гусев,Сергей Петров,Интерпол,Генпрокуратура РФ,Business FM,Forbes,
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