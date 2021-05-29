Военные назвали лучшие современные бронеавтомобили

Российские военные автомобилисты из автопарка авиабазы Хмеймим, отмечая в субботу, 29 мая, профессиональный праздник, рассказали о своих бронеавтомобилях, на которых они выполняют боевые задачи в Сирии, передает РИА "Новости"

Фото: Виталий Тимкив/РИА «Новости» Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Главной сложностью в использовании бронемашин в Сирии является экстремально жаркий климат арабской республики. Среди автопарка Хмеймима находятся бронеавтомобили "Тигр-М", "Торнадо", "Тайфун" и "Рысь".

Бронемашина "Торнадо" выполняет задачи по транспортировке бойцов и грузов, и защищен от наземных мин, которые экстремисты часто устанавливают на дорогах и в городах.

"Машина замечательная. Слушается отлично. Едет быстро. Мягкий ход. На высоких подъемах, спусках она хорошо себя чувствует. Внимание у тебя уделено только дороге и движению, поэтому нет особых проблем вести, заметить препятствие, остановиться вовремя", - заявил один из военных шоферов. В условиях боевых действий и постоянной боевой готовности военные автомобилисты регулярно отрабатывают норматив покидания условно поврежденной бронемашины и ее эвакуации. Главное в этом нормативе - слаженные действия как экипажа, так и пассажиров.

"Регулярно проводятся мероприятия по технической подготовке, с помощью которых мы отрабатываем слаженность действий, чтобы в реальной обстановке не оплошать и сразу эвакуировать технику в случае необходимость. От трех минут мы можем эвакуировать технику, в зависимости от состояния поломки", - рассказал один из офицеров ремонтных подразделений Хмеймима.