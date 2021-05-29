60% автокредитов выдается на приобретение новых машин

В апреле 2021 года жители России оформили рекордно большое количество автокредитов, рассказали в бюро кредитных историй «Эквифакс».

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За второй весенний месяц россияне 93,8 тысячи автокредитов, что на 15,5 процента превышает показатель марта. Средний размер займа при этом уменьшился на три процента, до 970,7 тысячи рублей.

Объем выданных в апреле кредитов вырос также до рекордно высокого показателя — на 12,2 процента, до 91 миллиарда рублей. Общее число активных займов на покупку автомобилей возросло на полтора процента, до 1,7 миллиона единиц, их общий объем достиг 946,1 миллиарда рублей (+2,7 процента).

Аналитики отмечают, что свыше 60 процентов автокредитов в течение последних нескольких месяцев выдается на приобретение новых машин, сообщает РИА Новости