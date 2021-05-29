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Россияне взяли рекордное число автокредитов

Вечерняя Москва
51 минуту назад
В апреле 2021 года жители России оформили рекордно большое количество автокредитов, рассказали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
60% автокредитов выдается на приобретение новых машин
Фото: pixabay.compixabay.com
За второй весенний месяц россияне 93,8 тысячи автокредитов, что на 15,5 процента превышает показатель марта. Средний размер займа при этом уменьшился на три процента, до 970,7 тысячи рублей.
Объем выданных в апреле кредитов вырос также до рекордно высокого показателя — на 12,2 процента, до 91 миллиарда рублей. Общее число активных займов на покупку автомобилей возросло на полтора процента, до 1,7 миллиона единиц, их общий объем достиг 946,1 миллиарда рублей (+2,7 процента).
Аналитики отмечают, что свыше 60 процентов автокредитов в течение последних нескольких месяцев выдается на приобретение новых машин, сообщает РИА Новости.
Ранее эксперт по финансам объяснила, как не попасть в долговую яму из-за кредита.
Автоновости,РИА Новости,
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