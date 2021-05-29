Тираж самого мощного в мире кроссовера увеличили на треть

Он отметил, что в компании нашли возможность позаимствовать несколько 6,2-литровых моторов V8 Hemi у других моделей экстремального семейства Hellcat, чтобы обеспечить тем самым небольшое увеличение тиража вседорожника. Dodge Durango
SRT Hellcat оснащается 720-сильным «компрессорным» двигателем V8 и усиленным 8-ступенчатым «автоматом». С места до 60 миль (96 километров) в час суперкроссовер
разгоняется за 3,5 килограмма, максимальная скорость составляет 290 километров в час. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) он проходит за 11,5 секунды, что подтверждено Национальной ассоциацией хот-родов (NHRA).