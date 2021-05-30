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Минпромторг и ГИБДД обсуждают идею обязательной установки алкозамков на машины

Газета.Ru
4 часа назад
Минпромторг России прорабатывает с ГИБДД возможность принудительной установки алкозамков на автомобили водителей, пойманных на вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает "Интерфакс". Замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что ведомство совместно с ГИБДД прорабатывает возможность изменений правил дорожного движения для людей, водивших в состоянии опьянения. Такого нарушителя предлагается вносить в базу и устанавливать алкозамки на все автомобили, на которых он ездит. При этом прибор придется покупать автомобилисту за свой счет. Предполагается, что алкозамок будет работать в связке с системой ГЛОНАСС, чтобы передавать данные о водителе, а также контролировать наличие работающего аппарата в машине. Шпак уточнил, что до конца года в рамках эксперимента Минпромторг совместно с участниками автомобильного рынка доработает регуляторику, связанную с внедрением алкозамков, в том числе определится со стандартизацией. Ранее сообщалось, что в МВД разработали порядок доставления пьяных в вытрезвители.
Минпромторг и ГИБДД обсуждают идею обязательной установки алкозамков на машины
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Автоновости,ГИБДД,Минпромторг,МВД,
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