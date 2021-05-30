Будущее на пороге: В России представили летающее такси

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В Севастополе представили проект беспилотного аэротакси

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
3 часа назад
Проект российского беспилотного аэротакси, которое сможет разгоняться до 200 км/ч, представили на выставке «Интеллект машин и механизмов» в Севастополе.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
Разработчиками проекта выступили ООО «Проблемная лаборатория «Турбомашины» и НИЛ «Динамика полета и управление беспилотных авиационных систем», передает РИА «Новости».
«Новые принципы аэродинамики, которые позволяют построить такую примерно форму: несущий фюзеляж, интересная достаточно силовая установка. Такой формы, только в 4 раза больше, могут быть прообразом аэротакси», – рассказал представитель разработчика на стенде проекта, где представлен макет новой машины.
Согласно проекту, аэротакси сможет разгоняться до 200 км/ч. Его взлетная масса – 840 килограммов, полезная нагрузка – до 200 килограммов, дальность полета – до 200 километров. Разработчики рассчитывают, что по транспортной производительности и стоимости летного часа российский беспилотник должен вдвое превосходить американский легкий коммерческий вертолет Robinson 44.
Отмечается, что в настоящее время разработка проходит испытания, по итогам которых планируется создать полноценный прототип.
«Мы собираемся сделать аэротакси не за 2 млн долларов, а за 2 млн рублей», – добавил представитель разработчика во время презентации.
Ранее в России утвердили комплекс мероприятий по тестированию и вводу в эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) без присутствия инженера-испытателя в салоне.
Автоновости,Илон Маск,РИА Новости,
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