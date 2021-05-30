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Автоэксперты предупредили о скором повышении цен на автомобили

Ura.Ru
1 час назад
Транспортные средства в ближайшее время значительно повысятся в цене. Председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук в разговоре с URA.RU посоветовал покупать автомобили в ближайшее время, не дожидаясь подорожания.
Автомобили серьезно подорожают к осени
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Единственное, на что сейчас граждане могут потратить деньги — не недвижимость, а автомобиль, так что спрос на них не останавливается. Рынок авто растет год от года — сейчас он достиг докризисных показателей. Однако подорожание на нем, как и в других сферах экономики, ожидается осенью. Причина — рост доллара США и возможные санкции со стороны европейских государств. Более того, автомобили дорожают каждый месяц, так что если есть возможность купить транспортное средство в ближайшее время — лучше сделать это как можно быстрее», — предупредил он.
Со специалистом согласен председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Таксист», член общественного совета при Минтрансе Андрей Попков. Он сообщил URA.RU о причинах повышения цен на авто.
«В ближайшее время нет предпосылок к удешевлению или хотя бы сдерживанию цен на автомобили на нынешнем уровне по той простой причине, что доходы граждан не растут. Так что автомобили в ближайшем будущем продолжат дорожать и будут все менее доступны для людей», — убежден автоэксперт.
Автоновости,Кирилл Форманчук,Андрей Попков,Минтранс РФ,
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