Автомобили серьезно подорожают к осени

«Единственное, на что сейчас граждане могут потратить деньги — не недвижимость, а автомобиль, так что спрос на них не останавливается. Рынок авто растет год от года — сейчас он достиг докризисных показателей. Однако подорожание на нем, как и в других сферах экономики, ожидается осенью. Причина — рост доллара США и возможные санкции со стороны европейских государств. Более того, автомобили дорожают каждый месяц, так что если есть возможность купить транспортное средство в ближайшее время — лучше сделать это как можно быстрее», — предупредил он.
«В ближайшее время нет предпосылок к удешевлению или хотя бы сдерживанию цен на автомобили на нынешнем уровне по той простой причине, что доходы граждан не растут. Так что автомобили в ближайшем будущем продолжат дорожать и будут все менее доступны для людей», — убежден автоэксперт.