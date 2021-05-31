Страховщики предупредили о подорожании ОСАГО

«Речь идет о продолжении реформы ОСАГО, обсуждение которой с рынком Минфин уже начал. Его суть — в трех изменениях: увеличении до 2 миллионов рублей лимита выплат за ущерб жизни и здоровью, отказе от коэффициентов мощности и территории — и от учета износа при денежной выплате ОСАГО», — передает «Коммерсант».
«Увеличение лимита за причинение вреда жизни и здоровью в четыре раза приведет к росту стоимости полиса в пределах 1 тысячи рублей. А отказ от учета износа может увеличить годовую цену полиса еще на стоимость полубака бензина», — пояснил Уфимцев.