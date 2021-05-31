В России изменятся правила оплаты проезда по трассам

Новые поправки впервые регламентируют понятие «электронное средство регистрации проезда», означающее работу транспондера. Кроме того, законопроект расшифровывает понятия «предоплатного» и «постоплатного» расчета за проезд, а также устанавливает зависимость тарифов от дней недели, месяца, времени суток, категории транспорта и способа оплаты.

Новый проект также впервые подробно описывает работу так называемого «свободного потока» или free flow. Данная система предназначена для проезда по участкам автотрасс без остановок перед шлагбаумом. При этом оплата автоматически списывается с транспондера. Согласно новому документу, при проезде ЦКАД и аналогичных дорог с постоплатной системой водитель может заплатить за проезд в течение пяти суток. В случае несвоевременной оплаты для владельцев легковых автомобилей предусмотрен штраф в размере 1500 рублей, водителям грузовиков и автобусов грозит санкция в размере 5000 рублей.

По словам председателя правления компании «Автодор» Вячеслава Петушенко, в настоящее время только 70 процентов водителей оплачивают проезд по платным автодорогам. Когда этот показатель достигнет 90 процентов на систему free flow можно будет перевести все платные трассы. Новые поправки должны вступить в силу с 1 сентября 2021 года.