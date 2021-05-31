В России хотят принудительно ставить алкозамки на автомобили

Водителей, которых хоть раз поймали за рулем пьяными, могут обязать устанавливать на автомобили алкозамки. Такую меру обсуждают Минпромторг ГИБДД , сообщают «Известия». Если ее примут, нарушитель должен будет за свой счет поставить устройства на все автомобили, которыми он пользуется.

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О предложении принудительно внедрить алкозамки рассказал замминистра Василий Шпак в ходе выставки «Интеллект машин и механизмов» в Крыму. Он отметил, что пьяных водителей планируется вносить в особую базу и обязать их оборудовать алкозамками все машины, на которых они ездят, причем за счет самого нарушителя.

«Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем – ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», – сказал Шпак.

По словам замминистра, алкозамки пригодятся также в службах такси и каршеринга. Арендующие автомобиль пользователи не всегда в состоянии садиться за руль, отметил он, а также нередко используют чужие аккаунты в каршеринговых сервисах. Поэтому необходимо проверять севшего в автомобиль человека «по факту», отмечает Шпак.

Алкозамок – это устройство, блокирующее зажигание при обнаружении паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Если концентрация паров превышает норму, автомобиль не поедет. Цены на устройство стартуют с 25 тысяч и доходят до 120 тысяч рублей.

Предлагаемый министерством вариант разработки компании «Омега» работает в связке с системой ГЛОНАСС: его наличие на борту машины будет проверяться спецсигналами по два раза в день. Если замок будет удален, это сразу же засечет оператор.