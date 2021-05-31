Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Российские атозаводы не остановят выпуск машин из-за нехватки деталей

Motor.ruиещё 1
5 часов назад
Минпромторг прокомментировал ситуацию с нехваткой микропроцессоров для автомобильной промышленности: в министерстве пообещали сделать все, чтобы российские автозаводы не остановили из-за этого работу вслед за европейскими и американскими предприятиями.
Российские атозаводы не остановят выпуск машин из-за нехватки деталей
Фото: © Volkswagen / «Автотор» © Volkswagen / «Автотор»
Нехватка микрочипов для автомобильной электроники не станет причиной останови производства автомобилей в России, однако эта проблема есть, заявили в Минпромторге.
«Если раньше горизонт планирования был, например, полгода с точки зрения поставки, и было понимание кто, что, когда поставляет, то сейчас его меньше», — цитирует ТАСС замглавы министерства Василия Шпака.
Он добавил, что «российские заводы не останавливают производство благодаря слаженной работе компаний и Минпромторга, и будут работать дальше». Согласно прогнозам Минпромторга, ситуация с нехваткой автокомпонентов продлится до сентября 2021 года.
В настоящее время обсуждаются различные меры поддержки российских автозаводов. В частности, Минпромторг работает с автопроизводителями, чтобы они включали в свои логистические цепочки отечественные разработки.
«Само оборудование в нашей стране уже производится, задача — заполнить это оборудование отечественным компонентом с точки зрения электроники», — пояснил замминистра.
Тем временем одни зарубежные предприятия уже приостановили выпуск автомобили, а другие сократили объемы производства. Например, General Motors был вынужден на несколько недель прекратить сборку Chevrolet Camaro, Cadillac CT4 и CT5, Peugeot временно заморозил производство модели 308 на французском заводе в Сошо, а Renault сократил рабочую неделю до одного-трех дней. Toyota, Audi, Mitsubishi и Suzuki останавливали сбоку на неделю, а Nissan, уже остановившая производство на одном из японских заводов, временно закрывает сразу три предприятия в Мексике.
Автоновости,Chevrolet Camaro,Cadillac,Suzuki,Renault,Nissan,Chevrolet,Toyota,Audi,Peugeot,Mitsubishi,General Motors,Минпромторг,Renault,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители