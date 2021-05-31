Российские атозаводы не остановят выпуск машин из-за нехватки деталей

Тем временем одни зарубежные предприятия уже приостановили выпуск автомобили, а другие сократили объемы производства. Например, General Motors
был вынужден на несколько недель прекратить сборку Chevrolet
Camaro, Cadillac
CT4 и CT5, Peugeot
временно заморозил производство модели 308 на французском заводе в Сошо, а Renault
сократил рабочую неделю до одного-трех дней. Toyota
, Audi
, Mitsubishi
и Suzuki
останавливали сбоку на неделю, а Nissan
, уже остановившая производство на одном из японских заводов, временно закрывает сразу три предприятия в Мексике.