Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Новая система: Российских автоугонщиков поймают в "Паутину"

Лера Букина
3 часа назад
Специалисты МВД России планируют до конца 2021 года внедрить на территории страны систему «Паутина», предназначенную для предупреждения и раскрытия преступлений, которые связаны с хищением или угоном транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.
Новая система: Российских автоугонщиков поймают в "Паутину"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Кроме того, данная система будет использоваться для розыска автомобилей, которые скрылись с мест ДТП.
«Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) «Паутина» в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года», - сообщил собеседник агентства.
В МВД также указали, что сегодня на базе СПО «Паутина» на территории РФ ведутся работы по развертыванию сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.
Как ранее стало известно, система «Паутина» была запущена на территории Центрального федерального округа. Раньше полицейский мог получить фотографию транспортного средства лишь в момент нарушения ПДД, но теперь новая система позволит отследить весь её путь.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в феврале 2021 года чаще всего угоняли в России японские и южнокорейские автомобили.
Автоновости,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители