Новая система: Российских автоугонщиков поймают в "Паутину"

Специалисты МВД России планируют до конца 2021 года внедрить на территории страны систему «Паутина», предназначенную для предупреждения и раскрытия преступлений, которые связаны с хищением или угоном транспортных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства.

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Кроме того, данная система будет использоваться для розыска автомобилей, которые скрылись с мест ДТП.

«Срок ввода специального программного обеспечения (СПО) «Паутина» в эксплуатацию установлен на декабрь текущего года», - сообщил собеседник агентства.

В МВД также указали, что сегодня на базе СПО «Паутина» на территории РФ ведутся работы по развертыванию сервиса для автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Как ранее стало известно, система «Паутина» была запущена на территории Центрального федерального округа. Раньше полицейский мог получить фотографию транспортного средства лишь в момент нарушения ПДД, но теперь новая система позволит отследить весь её путь.