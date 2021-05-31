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ФГУП "НАМИ" разработал Aurus на водороде

ТАСС
2 часа назад
НАМИ разработал автомобиль Aurus на водороде. Машина была представлена в ходе церемонии запуска серийного производства Aurus.
Aurus стал водородным
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Могу сказать, что Aurus на сегодняшний день - и это не фраза речи - является единственным (в своем классе) в мире, кто имеет разработанный лабораторный образец на водородном носителе", - сказал на церемонии глава Минпромторга Денис Мантуров.
31 мая начался серийный выпуск российских люксовых автомобилей Aurus Senat на заводе Ford Sollers в Елабуге в Татарстане. Минимальная цена на Aurus Senat составит 18 млн рублей. Мощности завода рассчитаны на производство до 5 тыс. автомобилей в год.
Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ. Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок премьер-министра и президента РФ. Акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Автоновости,Денис Мантуров,Ford,Федеральная служба охраны,Sollers,Минпромторг,
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