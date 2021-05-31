Dongfeng возобновила продажи в России

Компания Dongfeng, которая с начала 2021 года не реализовала в России ни одного нового автомобиля, возобновляет продажи. Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на чат «Донгфенг-клуба», в страну ввезли партию обновленных кроссоверов DFM 580.

Фото: Motor Motor

До недавнего времени Dongfeng была представлена на российском рынке единственной моделью — DFM AX7. 31 мая с официального сайта марки убрали информацию об этом кроссовере, иными словами, его продажи завершились. Между тем в 2021 году не было продано ни одного экземпляра AX7.

Автовоз с DFM 580 в Москве«Китайские автомобили» со ссылкой на чат «Донгфенг-клуба»

На подходе обновленный семиместный кроссовер DFM 580. Модель, которая продавалась в России с 2019 года, но быстро покинула наш рынок, получила ряд изменений в дизайне и будет доступна с полуторалитровым турбомотором мощностью 145 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. Цены на обновленный DFM 580 пока не объявлены.

На днях в Москве сфотографировали автовоз с шестью экземплярами DFM 580: пять из них в прежней комплектации Comfort MT, с механической коробкой передач и атмосферным двигателем объемом 1,8 литра с отдачей 132 силы, и один — в топовой комплектации и с турбомотором. Его можно узнать по рисунку дисков и иному оформлению заднего бампера.