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Dongfeng вернулась в Россию с обновленным кроссовером 580

Motor.ru
6 часов назад
Компания Dongfeng, которая с начала 2021 года не реализовала в России ни одного нового автомобиля, возобновляет продажи. Как сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на чат «Донгфенг-клуба», в страну ввезли партию обновленных кроссоверов DFM 580.
Dongfeng возобновила продажи в России
Фото: MotorMotor
До недавнего времени Dongfeng была представлена на российском рынке единственной моделью — DFM AX7. 31 мая с официального сайта марки убрали информацию об этом кроссовере, иными словами, его продажи завершились. Между тем в 2021 году не было продано ни одного экземпляра AX7.
Автовоз с DFM 580 в Москве«Китайские автомобили» со ссылкой на чат «Донгфенг-клуба»
На подходе обновленный семиместный кроссовер DFM 580. Модель, которая продавалась в России с 2019 года, но быстро покинула наш рынок, получила ряд изменений в дизайне и будет доступна с полуторалитровым турбомотором мощностью 145 лошадиных сил, вариатором и передним приводом. Цены на обновленный DFM 580 пока не объявлены.
На днях в Москве сфотографировали автовоз с шестью экземплярами DFM 580: пять из них в прежней комплектации Comfort MT, с механической коробкой передач и атмосферным двигателем объемом 1,8 литра с отдачей 132 силы, и один — в топовой комплектации и с турбомотором. Его можно узнать по рисунку дисков и иному оформлению заднего бампера.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 2020 год дилеры Dongfeng реализовали в России 942 новых автомобиля, что на 39 процентов меньше, чем в 2019 году. Весь прошлый год к покупке был доступен только DFM AX7, цены на который начинались от 1,2 миллиона рублей.
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