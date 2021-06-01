С конвейера «АвтоВАЗа» в Тольятти сошла первая Lada Niva Travel

В настоящее время отечественные конструкторы продолжают отрабатывать различные технические процессы. К примеру, инженеры оптимизируют технологию сварки кузовов. По словам специалистов, чтобы выйти на необходимый уровень качества, с конвейеров сойдут столько внедорожников, сколько потребует отработка технологии.
Полностью перенести производство новых Lada Niva Travel на головное предприятие в Тольятти планируют до конца лета нынешнего года. Сборочное предприятие «Lada Запад Тольятти», где до настоящего времени выпускали внедорожники, ожидает консервация.