С конвейера «АвтоВАЗа» в Тольятти сошла первая Lada Niva Travel

В настоящее время отечественные конструкторы продолжают отрабатывать различные технические процессы. К примеру, инженеры оптимизируют технологию сварки кузовов. По словам специалистов, чтобы выйти на необходимый уровень качества, с конвейеров сойдут столько внедорожников, сколько потребует отработка технологии.