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С конвейера «АвтоВАЗа» в Тольятти сошла первая Lada Niva Travel

Motor.ru
3 часа назад
С конвейера главного предприятия «АвтоВАЗа» в Тольятти сошёл первый экземпляр Lada Niva Travel. До конца лета сборку отечественных внедорожников полностью перенесут на тольяттинский автозавод.
С конвейера «АвтоВАЗа» в Тольятти сошла первая Lada Niva Travel
Фото: Motor.ruMotor.ru
В настоящее время отечественные конструкторы продолжают отрабатывать различные технические процессы. К примеру, инженеры оптимизируют технологию сварки кузовов. По словам специалистов, чтобы выйти на необходимый уровень качества, с конвейеров сойдут столько внедорожников, сколько потребует отработка технологии.
Полностью перенести производство новых Lada Niva Travel на головное предприятие в Тольятти планируют до конца лета нынешнего года. Сборочное предприятие «Lada Запад Тольятти», где до настоящего времени выпускали внедорожники, ожидает консервация.
В конце апреля сообщалось, что АвтоВАЗ переносит производство Lada Niva Travel на основной конвейер, где уже выпускают Niva Legend. В пресс-службе российский марки заявили, что проект по переносу сборки планируется завершить до конца летнего корпоративного отпуска в августе 2021 года.
Автоновости,Lada,Автоваз,
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