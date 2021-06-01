«АвтоВАЗ» остановил конвейер из-за глобального дефицита

«АвтоВАЗ» заморозил выпуск Lada Xray , Largus и Granta на два дня - 2 и 3 июня - из-за дефицита компонентов на мировом рынке. Об этом пишет «Коммерсант».

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Компания планирует возобновить производство о уже 4 июня. В «АвтоВАЗе» заверили, что авто в дилерских центрах будут по-прежнему доступны.

По данным источников газеты, проблема связана с нехваткой электроники и рулевых систем, производимых концерном Bosch. Bosch также сотрудничает с Renault Nissan в РФ, но они заявили, что пока не планируют приостановку работы.

Другой источник «Коммерсанта» связал дефицит деталей с карантином в Малайзии. Из-за коронавируса власти страны ужесточили ограничения для производств с 1 по 14 июня. В Малайзии у Bosch есть три завода и отдел исследований и разработок.

Помимо проблем с поставками комплектующих российские автопроизводители также столкнулась с ростом цен на полупроводники на 15 процентов с июня.

Сергей Удалов из «Автостата» заявил, что у «АвтоВАЗа» есть альтернативные поставщики почти по всем позициям.

В 2021 году немецкий концерн Volkswagen AG, американский Ford Motor и другие автопроизводители начали останавливать производства из-за нехватки микросхем. В последнее время автомобильным гигантам приходится конкурировать с производителями электроники, которые скупают чипы.

Глава GS Nanotech Олег Ким отмечал, что еще во время первой волны пандемии крупнейшие производители техники увеличили заказы на чипы, чтобы удовлетворить спрос на смартфоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры. Люди начали активно скупать такие устройства из-за перехода на удаленку.

На дефицит также повлияла торговая война США и Китая. Заблокировав продажу чипов от Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., США вынудили Huawei и ZTE закупать микросхемы про запас на один-два года.