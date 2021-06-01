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Volkswagen нанимает “надзирателей” за автобрендами

Car.ru
1 час назад
Именитый немецкий автобренд Volkswagen нанял двух менеджеров. В их основные функции входит контроль за перераспределением средств между подразделениями компании.
Volkswagen нанимает “надзирателей” за автобрендами
Фото: Car.ruCar.ru
Контроль должен исключить необдуманные траты на одни и те же разработки.
В VW Group входит двенадцать знаменитых автобрендов. Поэтому руководство решило перераспределить усилия членов группы, указав определенные направления.
Все это делается для повышения эффективности финансовых затрат.
Так, например, “Шкода” будет заниматься не только разработкой следующего поколения Superb, но и VW Passat, выпуск которого намечен на 2023 год.
А VW непосредственно разрабатывает Audi A4 e-tron. Кроме этого, ведутся работы над Cupra Born.
Все эти разработки будут контролировать новые менеджеры. И как только будет выявлен повтор, средства перераспределят в нужном направлении.
Автоновости,Audi A4,Skoda,Audi,Volkswagen,
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