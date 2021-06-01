Volkswagen нанимает “надзирателей” за автобрендами

Именитый немецкий автобренд Volkswagen
нанял двух менеджеров. В их основные функции входит контроль за перераспределением средств между подразделениями компании.
Контроль должен исключить необдуманные траты на одни и те же разработки.
В VW Group входит двенадцать знаменитых автобрендов. Поэтому руководство решило перераспределить усилия членов группы, указав определенные направления.
Все это делается для повышения эффективности финансовых затрат.
Так, например, “Шкода
” будет заниматься не только разработкой следующего поколения Superb, но и VW Passat, выпуск которого намечен на 2023 год.
А VW непосредственно разрабатывает Audi A4
e-tron. Кроме этого, ведутся работы над Cupra Born.
Все эти разработки будут контролировать новые менеджеры. И как только будет выявлен повтор, средства перераспределят в нужном направлении.