Убийцы невидимки: как автомобилисты уходят от ответственности за нарушение ПДД

Для того, чтобы не платить штрафы, автомобилисты использую ряд лазеек в законах, в том числе снимают транспортные средства с учета в ГИБДД , регистрируют на фирмы-однодневки и просто ездят и без номеров. К чему приводит такая практика, разбиралось РИА Новости.

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По данным издания, одной из самых распространенных схем ухода от штрафов является фиктивная продажа машины и снятие ее с учета. При этом прежний владелец продолжает ездить на, по сути, «бесхозном» автомобиле и не получает за нарушения штрафы.

«Сперва все же получил несколько штрафов с камер. Пришел к гаишникам и сказал, что машина уже не моя и нарушал не я. Показал справку, они вручную внесли изменения в базу. Старые штрафы с меня сняли, новые не приходят. Так половина столицы ездила до недавнего времени», - рассказал изданию воспользовавшийся такой схемой менеджер крупной компании.

Также способом уйти от наказания является регистрация машины на фирму-однодневку. После того, как накопится большое число штрафов, компанию ликвидируют, а активы передают другой, заранее созданной организации. Постановления о нарушениях по наследству не переходят, отмечается в статье.

В поле зрения правоохранительных органов не попадают и машины без номеров и зарегистрированные в других государствах. Очень быстро безнаказанность приводит ко все более тяжким нарушениям, вплоть до аварий со смертельным исходом.

Эксперты отмечают, что камеры способны выявить злостных нарушителей, однако ловить их некому, так как на дорогах мало инспекторов. Для решения проблемы они предлагают приравнять езду на снятых с учета машинах к подделке государственных документов, то есть к уголовной статье.