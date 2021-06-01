В России начались продажи нового Hyundai Tucson

Кроссовер нового поколения уже появился в дилерских центрах и онлайн-шоуруме марки. Автомобиль подорожал и обзавелся новыми опциями.

Фото: Hyundai Hyundai

Компания Hyundai объявила старт продаж вседорожного Tucson нового поколения.

Базовым для модели станет двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 150 л. с., работающий в паре с шестиступенчатой механической или автоматической коробкой передач. Кроме того, в моторную гамму модели входят 190-сильный мотор объемом 2,5 литра и двухлитровый дизель, развивающий 186 сил. С ними сочетается восьмидиапазонный «автомат». Привод - передний или полный.

Габариты новинки составляют 4630 х 1865 х 1665 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колесной базы равен 2755 мм. Это на 150 мм длиннее, 15 мм шире и 5 мм выше предшественника, а межступичное расстояние увеличилось на 85 мм

Базовая комплектация Classic оснащается мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контролем, подогревом передних сидений, многофункциональным рулевым колесом и шестью подушками безопасности и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Стоимость кроссовера начинается от 1 869 000 рублей.

Список опций модификации Family стоимостью от 2 019 000 рублей расширен за счет двухзонного климат-контроля, камеры заднего вида, бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки, задних датчиков парковки, подогрева руля, регулировки поясничного подпора и USB-разъемов для пассажиров заднего ряда сидений.

Помимо этого, новинка обзавелась телематическими сервисами Hyundai Bluelink. При помощи мобильного приложения владелец может удаленно запустить двигатель или климатическую установку, активировать подогрев сидений или лобового стекла, получить информацию о техническом состоянии машины или ее текущем местоположении.

Автомобиль в исполнении Lifestyle дополнительно оснащается подогревом задних сидений, передними датчиками парковки, беспроводной зарядкой для смартфонов, подогревом лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Внешне такой автомобиль можно узнать по светодиодной головной оптике, хромированной решетке радиатора и рейлингам на крыше.

Топовая версия Prestige, помимо прочего, оборудована цифровой панелью приборов диагональю 10,25 дюймов, экраном мультимедиа того же размера, аудиосистемой KRELL с сабвуфером и усилителем, атмосферной подсветкой салона, тонированными задними стеклами, электроприводом крышки багажника и водительского кресла. Цены на вседорожник стартуют с отметки 2 499 000 рублей.

За дополнительные 115 000 рублей машину можно оборудовать пакетом водительских ассистентов Smart Sence. В него включены адаптивный круиз-контроль с помощником движения в пробке, экстренное автоторможение перед препятствием, мониторинг слепой зоны, система удержания автомобиля в полосе, помощник при выезде задним ходом с парковки, система предотвращения столкновений при проезде перекрестков и перестроении, а также функция мониторинга за состоянием водителя.