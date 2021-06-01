Детям с 10 лет разрешат садиться за руль

Известная английская компания Track Days, которая специализируется на организации любительских гоночных заездов, разработала специальную программу для обучения детей 10-17 лет.
Данная программа поможет начинающим автолюбителям постигнуть базовые навыки вождения. Инструктор будет рекомендовать ребенку, как выполнять то или иное действие на дороге.
Для занятий компания предоставит автомобили линейки Ford Fiesta
ST с 1,6-литровым мотором Ecoboost.
В Track Days уверены, что получив базовые знания в юном возрасте, их выпускники смогут овладеть более тонкими знаниями по части управления автомобилем в будущем.
За получасовое занятие в базовом пакете нужно заплатить 39,99 фунтов стерлингов (в рублях — около 4 200). За тренировочный заезд на скоростном автомобиле предполагается оплата в 169 фунтов стерлингов (в рублях — около 17 600).