Детям с 10 лет разрешат садиться за руль

Известная английская компания Track Days, которая специализируется на организации любительских гоночных заездов, разработала специальную программу для обучения детей 10-17 лет.

Данная программа поможет начинающим автолюбителям постигнуть базовые навыки вождения. Инструктор будет рекомендовать ребенку, как выполнять то или иное действие на дороге.

Для занятий компания предоставит автомобили линейки Ford Fiesta ST с 1,6-литровым мотором Ecoboost.

В Track Days уверены, что получив базовые знания в юном возрасте, их выпускники смогут овладеть более тонкими знаниями по части управления автомобилем в будущем.