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Детям с 10 лет разрешат садиться за руль

Car.ru
56 минут назад
Известная английская компания Track Days, которая специализируется на организации любительских гоночных заездов, разработала специальную программу для обучения детей 10-17 лет.
Детям с 10 лет разрешат садиться за руль
Фото: Car.ruCar.ru
Данная программа поможет начинающим автолюбителям постигнуть базовые навыки вождения. Инструктор будет рекомендовать ребенку, как выполнять то или иное действие на дороге.
Для занятий компания предоставит автомобили линейки Ford Fiesta ST с 1,6-литровым мотором Ecoboost.
В Track Days уверены, что получив базовые знания в юном возрасте, их выпускники смогут овладеть более тонкими знаниями по части управления автомобилем в будущем.
За получасовое занятие в базовом пакете нужно заплатить 39,99 фунтов стерлингов (в рублях — около 4 200). За тренировочный заезд на скоростном автомобиле предполагается оплата в 169 фунтов стерлингов (в рублях — около 17 600).
Автоновости,Ford Fiesta,
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