Площадка для спецтехники: водителям готовят новые штрафы

Сенаторы считают целесообразным введение на федеральном уровне административной ответственности для граждан и юридических лиц за оставленные автомобили на площадках для пожарных машин и карет скорой помощи и других экстренных оперативных служб. Об этом сообщает РИА Новости.
Законотворцы выступают за то, чтобы на федеральном уровне появилась административная ответственность для тех, кто ограничивает доступ на дворовые территории транспортных средств специальных служб и ведомств.
Кроме того, предлагается рассмотрение вопроса о закреплении требований к обустройству подобных площадок, включая методику определения места для них и единых требований к их обозначению.
Ранее стало известно о том, что Минпромторг и ГИБДД обсуждают возможность принудительной установки в машины для каршеринга алкозамков, которые бы реагировали на появление за рулём граждан в состоянии алкогольного опьянения.