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Площадка для спецтехники: Российским водителям готовят новые штрафы

Лера Букина
3 часа назад
Сенаторы считают целесообразным введение на федеральном уровне административной ответственности для граждан и юридических лиц за оставленные автомобили на площадках для пожарных машин и карет скорой помощи и других экстренных оперативных служб. Об этом сообщает РИА Новости.
Площадка для спецтехники: водителям готовят новые штрафы
Фото: РамблерРамблер
Соответствующие корректировки в КоАП собираются внести члены Совета Федерации.
Законотворцы выступают за то, чтобы на федеральном уровне появилась административная ответственность для тех, кто ограничивает доступ на дворовые территории транспортных средств специальных служб и ведомств.
Кроме того, предлагается рассмотрение вопроса о закреплении требований к обустройству подобных площадок, включая методику определения места для них и единых требований к их обозначению.
Ранее стало известно о том, что Минпромторг и ГИБДД обсуждают возможность принудительной установки в машины для каршеринга алкозамков, которые бы реагировали на появление за рулём граждан в состоянии алкогольного опьянения.
Автоновости,ГИБДД,Минпромторг,Совет Федерации,
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