"Бредовая идея": в Госдуме раскритиковали инициативу с алкозамками

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции «СР» Сергей Миронов прокомментировал инициативу Минпромторга по внедрению алкозамков и новый этап реформы ОСАГО.

По его словам, "чем ниже доходы населения, тем чаще алчные взоры обращаются на водителей – на ту часть общества, у которой еще водятся какие-то деньги".

Вместе с тем Миронов выступил против внедрения алкозамков, назваз соответствующую инициативу "бредовой".

РИА Новости

«Что касается алкозамков, я уже выступал против этой бредовой идеи. Теперь это устройство хотят устанавливать только на автомашины наказанных за нетрезвое вождение. Как будто недостаточно санкций для такого рода нарушителей, которые недавно Госдума серьезно ужесточила», – отметил парламентарий.

Он напомнил, что в соответствии с законодательством впервые попавшийся в нетрезвом виде водитель лишается прав минимум на полтора года.

«И к чему в таком случае алкозамок?! В Швеции и ряде других стран в качестве эксперимента такому нарушителю предлагают установить алкозамок вместо лишения прав. Вместо, а не вместе. Если в первом варианте есть своя логика, то во втором – никакой. Только желание организовать гарантированный сбыт недешевого «девайса». Недаром в МВД открестились от этой сомнительной затеи», – подчеркнул политик.

Руководитель фракции также обратил внимание на то, что Минфин ЦБ готовят продолжение реформы ОСАГО, которая предусматривает отказ от учета износа авто при оплате ущерба деньгами, что потребует увеличения тарифов минимум на 30%. При этом страховщики обещают поднять лимит выплат по страхованию жизни и здоровья участников ДТП.

«В прошлом году число пострадавших на дорогах составило 183 тысячи, а полисов автогражданки было продано больше 30 миллионов. Как говорится, почувствуйте разницу. Прибыль от резкого роста стоимости страховки многократно перекроет изменение лимитов. И в прошлом году полученные от продажи ОСАГО премии росли, а выплаты водителям снижались. Если «реформа» состоится, прибыли страховых компаний поползут вверх еще быстрее, как и расходы автовладельцев», – привела слова депутата пресс-служба партии.

Миронов также обратил внимание на то, что страховщики мотивируют подорожание ОСАГО повышением уровня благосостояния россиян.

«Господа, вы путаете: это ваше благосостояние растет, и вы рассчитываете еще больше нажиться при поддержке Центробанка и Минфина. Но полагаю, осенью у нас будет другая Дума, через которую это безобразие не пройдет», – заключил Сергей Миронов.

Минпромторг России обсуждает с ГИБДД предложение о принудительном оснащении устройством алкозамков автомобилей водителей, ранее привлеченных к ответственности за вождение в нетрезвом виде, заявил замглавы министерства Василий Шпак.

Алкозамок представляет собой устройство, требующее идентификации водителя и мониторинга в его организме паров этилового спирта. Если водитель не идентифицирован и/или концентрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе превышает норму, движение автомобиля будет заблокировано, передает ТАСС.

ТАСС

«Если человек хоть раз попался – мы сейчас с ГИБДД прорабатываем эту историю – на нетрезвом вождении за рулем, он вносится в базу. С ГИБДД проговариваем, что если, например, нарушитель – изменить правила таким образом, чтобы все его автомобили, на которых он ездит, были принудительно за его счет оборудованы алкозамком. Раз уже попался, если хочешь опять ехать за рулем – ставь алкозамок, и тогда каждая твоя поездка должна сопровождаться подтверждением», – сказал Шпак.

Также, по словам замминистра, алкозамки будут востребованы у сервисов такси и каршеринговых компаний.

«У них есть проблема: те, кто берет машину в аренду, не всегда соответствуют по своему состоянию готовности ехать за рулем. В том числе люди по поддельным аккаунтам берут машины: на самом деле оформляют их не на себя, а на кого-то, что тоже не исключает возможности использования в неправильных целях. А тут этот вопрос решается. Если человек не тот, который по факту сел за руль, и фотография опознана, он не сможет им управлять. Соответственно, если этот человек нетрезв – он тоже не сможет управлять», – указал чиновник.

Шпак уточнил, что наличие устройства на борту автомобиля также подлежит контролю, добавив, что в мире нет аналогов технологии с такой степенью интеграции.

«Самое главное – это контроль наличия алкозамка на борту, то есть два раза в день посылается сигнал по его наличию. Если нет обратной связи – оператор увидит», – заявили разработчики во время презентации технологии.

Ранее член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что для решения проблемы езды в пьяном виде недостаточно автоматически увеличивать административный штраф за повторные нарушения, действенной мерой может стать изъятие автомобиля у пьяного водителя.

Ведомство прорабатывает инициативу совместно с ГИБДД и планирует представить её до конца года. Заявляется, что внесённые изменения в ПДД позволят оснащать такими устройствами машины водителей, пойманных пьяными за рулём.

Член комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Минпромторг не сможет до конца года подготовить проект. По его словам, в России нет компаний по проверке алкозамков, без этого их установка будет бессмысленной.

РИА Новости

«Пока это завиральная идея Минпромторга, который уже объявлял, что они концепцию разработают за огромные деньги, хотя там разрабатывать абсолютно нечего. Кстати, в ПДД никаких изменений не будет, я в этом уверен. Ерунда абсолютно, что до конца года. ПДД — это постановление правительства.

На Западе фирма должна регулярно проверять алкозамок. Если человек попытался завести машину в состоянии опьянения, к его прошлому наказанию прибавляется ещё одно наказание, они суммируются. Должна быть инфраструктура, которая будет мониторить, контролировать, проверять эти замки. У нас нет ни изготовителей таких средств, ни фирм, которые могли бы такой контроль осуществлять».

Такую спешку Минпромторга в разработке проекта по установке алкозамков Лысаков объяснил желанием ведомства освоить бюджетные деньги через аффилированные компании.

«Сейчас, судя по всему, Минпромторг пытается протолкнуть какую-то кормушку для аффилированных своих компаний, я только так это могу понять. Обязать какую-то категорию водителей ставить эти алкозамки, и кто-то будет на этом монопольно зарабатывать. Уже, значит, подобрали свои компании. Я ничего иного, как лоббирование чьих-то интересов, каких-то карманов, не вижу в этом предложении. Нужно отдельное законодательство для тех, кто нарушил. Тут непочатый край работы, но так рапортовать, как это делает Минпромторг, что к концу года сделает Это просто говорит о желании освоить бюджетные деньги. Это вопрос не одного года. Это Минпромторг хочет освоить какую-то статью бюджета и торопится «распилить» эти деньги».

По мнению депутата, работать над проблемой нужно комплексно законодателям, правоприменителям и экспертам. Ставить алкозамки следует на транспортные средства, перевозящие пассажиров и опасные грузы. При этом устройство должно быть дорогим и учитывать биометрические данные конкретного водителя. Следует также решить вопрос, кто будет устанавливать алкозамки, потому что транспортные предприятия не смогут финансово себе это позволить. Лысаков напомнил, что установка их на новые автомобили возможна только с разрешения фирмы-производителя. Технически следует всё проверить, чтобы исключить влияние устройства на электронику автомобиля, заключил депутат.

Идея о том, чтобы принудительно ставить алкозамки на автомобили российских водителей пойманных на вождении в нетрезвом виде выглядит лоббистский проект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 июня заявил владелец автосервиса, председатель регионального отделения «Партии Роста» в Якутии Сергей Тимошенко, комментируя соответствующие планы российских властей.

«Речь идет об имитации, не влекущей за собой серьезных результатов. По сути, это лоббистский проект по поддержке производителей алкозамков, который энтузиасты найдут способ обойти. Следующим шагом станет, очевидно, обязательная предустановка алкозамков на все автомобили подобно российскому программному обеспечению на смартфоны за счет потребителей», — сказал Тимошенко.

Стандарт для применения алкозамков, способных блокировать зажигание машины при выявлении алкоголя в выдохе водителя, появится в России в этом году, заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

«До конца года в рамках эксперимента, проводимого Минпромторгом совместно с разработчиками и участниками автомобильного рынка, должна быть доработана регуляторика, связанная с внедрением алкозамков, в частности это касается их стандартизации», — сказал он в кулуарах форума «Интеллект машин и механизмов».

В МВД России опровергли участие в проработке вопроса о принудительном оснащении автомобилей алкозамками и объяснили позицию по данному вопросу. Заявление официального представителя МВД России Ирины Волк приводит сайт МВД Медиа.

МВД.РФ

«Учитывая отсутствие на сегодняшний день необходимых условий для внедрения алкозамков, все заявления по данной теме являются преждевременными и некорректными», — сообщила Волк.

По ее словам, МВД с подобной инициативой не выступало и в направлении этого вопроса не работает. Внедрение алкозамков в России возможно только при принятии определенных законодательных актов, а также утверждении и внедрении технических стандартов.

Несмотря на то, что в Министерстве внутренних дел РФ опровергли информацию о проработке вопроса о принудительном оснащении алкозамками автомобилей водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за пьяную езду, новосибирцы активно продолжают обсуждать это предложение.

Дискуссия на эту тему сегодня, 31 мая, развернулась на странице Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».