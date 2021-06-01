Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Илон Маск объяснил подорожание машин Tesla

Lenta.ru
1 час назад
Основатель и глава компании Tesla Илон Маск назвал причины роста цен на фирмерные электромобили. По его словам, основная причина кроется в проблемах с цепочками поставок. Его слова приводит CNBC.
Цены взлетели вверх: Илон Маск объяснил подорожание машин Tesla
Фото: ТАССТАСС
«Цены растут из-за ценового давления со стороны основных цепочек поставок в масштабах отрасли. Особенно на сырье», — объяснил он.
В мае Tesla увеличила цены на Model 3 и Model Y, что стало уже пятым повышением за последние несколько месяцев. В апреле Маск уже говорил о сложностях для компании из-за глобального дефицита микросхем.
«Мы практически не решаем эту конкретную проблему», — жаловался он.
Новые машины теперь выпускаются без поясничной поддержки пассажирского сиденья. При этом, она является стандартом для автомобилей премиум-класса, а также используется в машинах средней ценовой категории. В ответ на жалобы покупателей Маск сказал, что этой функцией почти никто не пользуется, поэтому ее и убрали.
Дефицит полупроводников начался еще в прошлом году, когда в условиях пандемии и закрывающихся производств одновременно вырос спрос на технику. Чипы пошли на компьютерную технику, которую массово скупали в связи с переходом на вынужденную удаленку. Острее всего последствия на себе ощутил автопром: чипы там используют как для систем работы двигателя, так и для систем помощи водителю. Некоторые гиганты отрасли вынуждены были пойти на сокращение производства. Потери выручки автопрома только в этом году оцениваются в 100 миллиардов долларов.
Американские компании, в числе которых, Apple, Google, Amazon, Microsoft, попросили у правительства США 50 миллиардов долларов на борьбу с дефицитом чипов и расширение выпуска полупроводников внутри страны.
Автоновости,Tesla,Илон Маск,Amazon,Google,Microsoft,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители