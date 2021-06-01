Цены взлетели вверх: Илон Маск объяснил подорожание машин Tesla

Новые машины теперь выпускаются без поясничной поддержки пассажирского сиденья. При этом, она является стандартом для автомобилей премиум-класса, а также используется в машинах средней ценовой категории. В ответ на жалобы покупателей Маск сказал, что этой функцией почти никто не пользуется, поэтому ее и убрали.

Дефицит полупроводников начался еще в прошлом году, когда в условиях пандемии и закрывающихся производств одновременно вырос спрос на технику. Чипы пошли на компьютерную технику, которую массово скупали в связи с переходом на вынужденную удаленку. Острее всего последствия на себе ощутил автопром: чипы там используют как для систем работы двигателя, так и для систем помощи водителю. Некоторые гиганты отрасли вынуждены были пойти на сокращение производства. Потери выручки автопрома только в этом году оцениваются в 100 миллиардов долларов.