Новые правила для электросамокатов: В России выступили с инициативой

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Общественники предложили обучать новую категорию водителей в РФ

Ura.Ru
3 часа назад
Электросамокаты в России следует включить в категорию «M» и сделать отдельным обучение на эту категорию в автошколах. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ, вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов.
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Фото: РИА НовостиРИА Новости
Собеседник агентства напомнил, что категория «М» автоматически проставляется получателям водительского удостоверения, которые претендуют на право вождения мотоциклом и автомобиля.
«У нас на категорию „М“ никто и не учится, и не сдает экзамены, и вообще ни одного человека за все время не обучилось, поэтому единственный способ гармонизации этой ситуации, это упростить правила сдачи на „М“. Мы обсуждали с коллегами, что надо убрать, например, площадку, чтобы только правила дорожного движения сдавали», — объяснил URA.RU Холодов.
По его словам, автошколы готовы принять новую категорию курсантов.
«Этим мы хотя бы уберем с дороги тех, кто вообще ничего не понимает про ПДД. Это раз. Во-вторых, получая водительское удостоверение, человек получает некую ответственность. С автошколами мы проговаривали, в принципе, если какое-то онлайн-обучение, то там в три тысячи рублей вполне можно уложиться», — рассказал Холодов.
Также член ОП РФ предложил пересмотреть виды транспортных средств, которые могут относиться к категории «М».
«Мы пытаемся немножко гармонизировать эту ситуацию. Все, что с мотором, отнести к мопедам. Сейчас идиотская ситуация: у вас есть велосипед, вы пошли на свалку, нашли двигатель от газонокосилки, прицепили на свой велосипед где-нибудь в гараже, и велосипед превратился в мопед. Вы должны с правами ездить. А если двигатель вы нашли электрический, прицепили его вместе с аккумулятором, то у вас до 250 ватт еще велосипед, 251 — это уже мопед», — отметил Александр Холодов.
Автоновости,Александр Холодов,Общественная палата России,
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