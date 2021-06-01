Новые правила для электросамокатов: В России выступили с инициативой

«У нас на категорию „М“ никто и не учится, и не сдает экзамены, и вообще ни одного человека за все время не обучилось, поэтому единственный способ гармонизации этой ситуации, это упростить правила сдачи на „М“. Мы обсуждали с коллегами, что надо убрать, например, площадку, чтобы только правила дорожного движения сдавали», — объяснил URA.RU Холодов.
«Этим мы хотя бы уберем с дороги тех, кто вообще ничего не понимает про ПДД. Это раз. Во-вторых, получая водительское удостоверение, человек получает некую ответственность. С автошколами мы проговаривали, в принципе, если какое-то онлайн-обучение, то там в три тысячи рублей вполне можно уложиться», — рассказал Холодов.
«Мы пытаемся немножко гармонизировать эту ситуацию. Все, что с мотором, отнести к мопедам. Сейчас идиотская ситуация: у вас есть велосипед, вы пошли на свалку, нашли двигатель от газонокосилки, прицепили на свой велосипед где-нибудь в гараже, и велосипед превратился в мопед. Вы должны с правами ездить. А если двигатель вы нашли электрический, прицепили его вместе с аккумулятором, то у вас до 250 ватт еще велосипед, 251 — это уже мопед», — отметил Александр Холодов.