5 ошибок, которые могут вывести из строя генератор

Автомобилисты давно перестали бережно относиться к транспортным средствам. Раньше автомобиль являлся дорогим приобретением, на которое нужно было долго копить. Многие полагают, что инженеры давно разработали всевозможную защиту от ошибок новичков, а надежность современной техники стоит на высоком уровне. Но не все глупости даже современный автомобиль может предусмотреть. К примеру, многие выполняют такие действия, которые приводят к быстрому выходу из строя генератора.

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Переплюсовка. Самый проверенный и надежный метод убить генератор - сделать переплюсовку, то есть поставить провода в противоположном порядке. Очень часто такое случается в процессе выполнения ремонта в гараже. Кроме того, сами автовладельцы часто снимают генератор в целях профилактики, а о правильном подключении ничего не знают. Определить выход из строя электрики можно по вспышке внутри самого корпуса генератора.

Может даже появиться горелый запах. Это говорит о том, что перегорел диодный мост. В зоне риска при такой проблеме находится стартер, который тоже не терпит переплюсовки. Автомобиль будет оставаться в обездвиженном состоянии до тех пор, пока перегоревшие элементы не будут заменены на новые.

Прикуривание. В попытке завести чужое транспортное средство, водители часто путаются в проводах и этим наносят вред собственным автомобилям. Если не соблюдать последовательность подключения, можно запросто убить генератор . Ситуация усугубляется еще и тем, что в это время работает двигатель. Вместе с генератором сгорит статор, реле-регулятор и проводка. Иногда есть риск спалить ЭБУ, охранную сигнализацию и прочее электронное оборудование в автомобиле.

Перемыкание. Современные автомобили с чувствительной электроникой не переносят перепада напряжения и короткого замыкания. Той же беды боится генератор. Многие автомобилисты в попытке сбросить ошибки при работающем моторе снимают плюсовую клемму с аккумулятора. Источник тока в этот момент получает большой перепад напряжения. Из строя в таком случае могут выходить реле, электронные системы.

Проезд по лужам. Дожди и отсутствие ливневой канализации делают свое дело - на дороге образуются лужи большой глубины. Если проезжать по ним на высокой скорости, капли воды могут попасть на генератор. Попадание воды в моторный отсек чревато более серьезными последствиями - например, гидроударом. Но чаще всего из-за воды страдает генератор - перегорает проводка и прочие элементы в системе. Если генератор однажды столкнулся с водой, его придется менять на новый.

Мощная аудиосистема. Поставить в автомобиль мощную музыкальную систему можно, но для этого следует провести детальный расчет напряжения. Как правило, для таких целей применяют более мощный генератор , провода. Но не все автомобилисты поступают именно так. К штатной системе они подключают мощные потребители тока, из-за чего нагрузка на генератор моментально возрастает. Элемент под таким воздействием может просто перегореть. Высока вероятность оплавления проводов.