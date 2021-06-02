В России предложили ввести новую категорию прав

Гражданам, желающим ездить на электросамокатах, необходимо получить водительские права соответствующей категории. Об этом сообщил вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов передает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

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Он считает целесообразным создать в России отдельную категорию «М» для водителей электросамокатов. При этом в автошколах должны обучать такой езде, считает Холодов.

Он объяснил свою инициативу тем, что многие граждане, которые хотят прокатиться на электросамокатах, не знают ПДД.

В этой связи Холодов выступил за создание специального онлайн курса с необходимой информацией.

Так, россияне смогут сдавать лишь теорию, не прибегая к практической части на площадке, считает он.