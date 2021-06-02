Въезд в курортные города Калининградской области могут ограничить

Власти Калининградской области рассматривают возможность ограничения въезда автомобилей в курортные города. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов
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«Коммерсант» со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, инициатива подразумевает нахождение перехватывающих парковок рядом с курортными городами.
«Надеемся, в течение нескольких лет реализовать такую схему, когда въезд в город крупных туристических масс, не жителей этих городов, будет возможен только через общественный транспорт с перехватывающей парковки рядом с городом»,— заявил Алиханов.
В течение нескольких лет ожидается реализация концепции «закрытых курортных городов», отметил губернатор региона.
Что касается участков под возможные перехватывающие парковки, то их уже удалось подобрать, указал Алиханов.
Вопрос платных парковок в Калининграде власти обсуждают, однако для реализации идеи необходима подготовка инфраструктуры и развитие общественного транспорта, заявил Алиханов. Он подчеркнул, что в Москве «не все восторге» от внедрения платных парковок за пределами Третьего транспортного кольца.
«Надо стараться ориентироваться на московский опыт, но с учетом своих особенностей»,— указал Алиханов.
В Москве появились новые участки платной парковки. Они начали действовать на 82 улицах Москвы. Кроме того, с 5 апреля были изменены тарифы на автостоянку на 193 улицах столицы.