В Россию привезут кроссовер BMW iX: известны цены

Компания BMW объявила о начале приема заказов на новый электрический кроссовер iX. В России модель доступна в единственной модификации iX xDrive50 с 523-сильной установкой, но позже в продажу поступит «заряженный» iX M60, который развивает свыше 600 лошадиных сил. Цены на электрокар начинаются 8 500 000 рублей.

Фото: © BMW © BMW

В основе установки iX лежит модуль eDrive, объединяющий в одном корпусе электромотор, силовую электронику и трансмиссию. В полноприводной модификации iX xDrive50 максимальная мощность установки составляет 523 лошадиные силы и 765 Нм крутящего момента. «Умная» система полного привода меняет настройки в зависимости от дорожной ситуации: тяга может полностью передаваться на заднюю ось либо распределять крутящий момент между всеми четырьмя колесами.

С места до «сотни» такой электрокар разгоняется за 4,6 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 200 километров в час. Запас хода на одном заряде батареи емкостью 111,5 киловатт-часа составляет 630 километров по циклу WLTP. Адаптивная система рекуперации, которая позволяет увеличить дальность хода, предусматривает несколько настроек (низкий, средний и высокий уровень), а влияние стиля вождения на уровень заряда батареи отображается на дисплее.

Зарядить электрокар от станции быстрой зарядки постоянным током с 10 до 80 процентов можно приблизительно за 35 минут, а пополнить запас хода на 150 километров — за 10 минут. В стандартный комплект входит зарядный кабель для бытовых розеток, а в качестве опции доступен кабель Professional для городских станций зарядки.

В России модель предлагается в нескольких уровня оснащения (Atelier, Loft и Suite) а также с двумя вариантами дизайна экстерьера (Base и Sport). Уже в базе iX получил пневматическую подвеску и интегральное активное рулевое управление.

В список стандартного оборудования включены четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша, цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма и дисплей мультимедийной системы на 14,9 дюйма, набор систем активной безопасности, светодиодные фары с системой управления дальним светом, динамический круиз-контроль, а также системы помощи при парковки и электронные ассистенты вождения.

В числе последних — система предупреждения о фронтальных столкновениях и система удержания в полосе движения. В BMW уточняют, что в будущем электрокар может получить доступ к автопилоту третьего уровня, как у Tesla : iX оснащен пятью камерами, пять радарами и 12 ультразвуковыми датчиками.

BMW

Опционально предлагаются ассистент рулевого управления и удержания в полосе движения, ассистент смены полосы движения в сочетании с защитой от боковых столкновений, активный круиз-контроль с функцией Stop&Go и система предупреждения о помехах спереди и сзади автомобиля, приближающихся в поперечном направлении. Расширенный пакет обогрева включает обогрев рулевого колеса, подогрев сидений, подлокотников спереди и сзади, а также панелей дверей.

В зависимости от комплектации электрокар может оснащаться дисками размерностью от 20 до 22 дюймов, а за доплату доступен проекционный дисплей с безрамочной конструкцией проектора. В более продвинутых линиях исполнения электрокару положены лазерные фары, аудиосистема Harman/Kardon с 18 динамиками и автодоводчик дверей.