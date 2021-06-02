Уже в декабре заработает система тотальной слежки за автомобилистами

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, к декабрю текущего года по всей территории Российской Федерации заработает система спецконтроля “Паутина”.

Изначально предполагалось, что данная система будет выявлять угнанные машины. Каким функционалом обеспечат ее теперь, официальных заявлений пока что не поступало. Было бы довольно глупо ограничиваться узкопрофильным функционалом.

Так или иначе, но после тестирования в Москве “Паутина” была задействована в Подмосковье. Немного позже данная система обнаружения стала использоваться в Центральном ФО.

О том, что в управлении МВД настроены серьезно, говорят обозначенные сроки ввода в эксплуатацию системы “Паутина”.