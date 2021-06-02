Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Уже в декабре заработает система тотальной слежки за автомобилистами

Car.ru
1 час назад
Как сообщает пресс-служба МВД РФ, к декабрю текущего года по всей территории Российской Федерации заработает система спецконтроля “Паутина”.
Уже в декабре заработает система тотальной слежки за автомобилистами
Фото: Car.ruCar.ru
Изначально предполагалось, что данная система будет выявлять угнанные машины. Каким функционалом обеспечат ее теперь, официальных заявлений пока что не поступало. Было бы довольно глупо ограничиваться узкопрофильным функционалом.
Так или иначе, но после тестирования в Москве “Паутина” была задействована в Подмосковье. Немного позже данная система обнаружения стала использоваться в Центральном ФО.
О том, что в управлении МВД настроены серьезно, говорят обозначенные сроки ввода в эксплуатацию системы “Паутина”.
Все работы должны быть завершены до декабря. А сам запуск системы после тестирования назначен именно на декабрь 2021 года.
Автоновости,МВД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители