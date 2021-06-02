В Севастополе и Балаклаве появились первые паркоматы

Исторический центр Севастополя и туристический центральный район Балаклавы сделали платными для автовладельцев. Об этом сообщает
НТС.
Так, с 1 июня на этих территориях действуют паркоматы. Как отмечается, с этого же дня началось фиксирование первых штрафов.
«Сейчас уже начинается полноценное функционирование платного парковочного пространства. Будет фиксироваться неоплата за размещение автотранспорта. Штраф предусмотрен 1500 рублей», – отметил начальник отдела организации дорожного движения и содержания дорог департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Роман Рамазанов.
Он подчеркнул, что парковочные площади охватывают две зоны: центр Балаклавы, включая площадь 1 Мая, а также исторический центр Севастополя (на центральном холме, улицах Ленина и Большой Морской, проспекте Нахимова и площади Лазарева).
Одно паркоместо в час оценивается в 35 рублей для Севастополя, 50 рублей – для Балаклавы.
Кроме того, предусматриваются и льготные места - 10% всех паркомест. Получение разрешения доступно в очном формате, а также в дистанционном.
В реализации программы по обеспечению безопасности дорожного движения в Севастополе участвуют ООО «Безопасные дороги Севастополя» и правительство.
Сведения о неоплате фиксируются посредством специально оборудованных и постоянно курсирующих автомобилей, которые передают ее сотрудникам департамента транспорта, заявил директор компании Андрей Томилин.
Также стало известно, что власти Калининградской области рассматривают возможность ограничения въезда автомобилей в курортные города. Об этом заявил губернатор региона Антон Алиханов
.