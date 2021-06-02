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Каско для Aurus обойдется в полмиллиона рублей

Мария Иванова
1 час назад
Страховой полис каско для премиального российского Aurus Senat будет стоить около 450 тысяч рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на страховую компанию «Согласие».
Каско для Aurus обойдется в полмиллиона рублей
Фото: ТАССТАСС
Стоимость Aurus Senat Sedan в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей, его производство запустили 31 мая в Елабуге.
Стоимость полиса, защищающего владельца в случае угона или повреждения авто, зависит от статистики угонов для выбранной модели в выбранной местности, стоимости запчастей, опыта и страховой истории водителя и от других факторов.
Для расчета стоимости полиса в «Согласии» взяли за основу регион страхования - Москву, стаж вождения — десять лет, двух наемных водителей, оформление на юридическое лицо, коэффициент бонус-малус — 0,8. Страховщик подчеркнул, что 450 тысяч рублей - цена для базовой комплектации.
Aurus Senat, первый автомобиль проекта «Кортеж», представили на инаугурации президента Владимира Путина в 2018 году. Позже президент заявил о необходимости наладить «нормальное производство» джипов и седанов проекта и пустить их в массы. По его мнению, возможность купить эти машины должна быть не только у богатых, но и у людей со средним достатком.
Сначала сообщалось, что в рамках проекта «Кортеж» разрабатываются семейства автомобилей (лимузин, седан и минивэн) для первых лиц государства. Автомобили решили выпускать под брендом Aurus, название которого образовано от Aurum (золото) и Russia (Россия).
Позже в Минпромторге рассказали, что Aurus выпустит массовый внедорожник. Его создают на единой модульной платформе (ЕМП), которую используют и на других машинах семейства.
Автоновости,Владимир Путин,Минпромторг,
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