В Москве установят 400 зарядных станций для электромобилей

Порядка 400 зарядных станций для электромобилей установят в Москве к 2024 году. Об этом сообщил в среду глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.