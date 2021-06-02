Число битопливных Lada превысило 10 тысяч

Что же касается битопливной версии «Весты», то ее выпускают с 2017 года. Металлокомпозитный газовый баллон расположен в багажнике у спинки заднего дивана, и при емкости в 90 литров он вмещает 18 кубометров газа. Баллон оснащен скоростным клапаном, исключающим возможность разрыва и неконтролируемого выхода газа при повреждении газовой магистрали. Внешне же битопливную Vesta можно отличить от обычно только по увеличенной крышке заливной горловины.