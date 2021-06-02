Число битопливных Lada превысило 10 тысяч

По состоянию на начало июня на сайте Lada битопливная модификация имеется только у Vesta в кузове седан, хотя раньше такая версия была и у Largus. Первыми из линейки исчезли метановые универсалы R90 Largus и R90 Largus Cross — они недоступны для заказа уже полгода. В начале мая стало известно, что АвтоВАЗ остановил продажи и экономичного фургона Largus CNG. При этом автопроизводитель не планирует полностью отказываться от семейства Lada Largus
CNG — со временем обновленные «Ларгусы» получат заводские версии, работающие и на бензине, и на метане, однако сроки появления экономичных модификаций пока не объявлены.