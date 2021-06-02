Mercedes-Benz представил на ПМЭФ электроседан EQS

Как отметила генеральный директор и президент АО "Мерседес-Бенц РУС" Хольгер Зуффель, слова которой приводятся в сообщении, к 2030 году автопроизводитель планирует расширить портфель электрифицированных автомобилей до более чем 50% мировых продаж.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.