BMW и Mercedes используют труд немецких заключенных

Радиостанция Deutschland-funk опубликовала список 80 компаний, которые в последние годы давали заказы тюрьмам. Выяснилось, что труд заключенных официально используют такие автогиганты, как BMW
, Volkswagen
и Mercedes Benz, производители бытовой техники премиум-класса Miele и электротехники Brennenstuhl и Siemens
, фирма канцтоваров Edding и многие другие. При этом заказчики могут заметно экономить на зарплатах, ведь принудительный труд в ФРГ оценивается не по рыночным меркам, поскольку считается не наемным трудом, а "подготовкой к жизни на свободе", пишет tatort-zukunft.org. С тюремного жалованья не идут пенсионные отчисления. Если для свободных граждан в Германии предусмотрена минимальная заработная плата 9,35 евро в час, то почасовая зарплата заключенных составляет в среднем от 1 до 3 евро. Так, в Берлине они могут заработать от 10,32 до 17,20 евро в сутки. При этом исправительные учреждения ежегодно приносят государству прибыль. Только у 13 тюрем в Нижней Саксонии совокупный годовой оборот составляет около 19 миллионов евро, заключает Deutsche Welle.