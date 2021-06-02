BMW и Mercedes используют труд немецких заключенных

Конституция Германии прямо допускает принудительный труд заключенных, а закон об исправительных учреждениях уточняет, что он должен "соответствовать их физическим способностям". Как отмечает портал tatort-zukunft.org, такая практика, призванная способствовать социализации нарушителей закона, есть почти во всех немецких землях, кроме Рейнланд-Пфальца и Бранденбурга.

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Немецкие заключенные не только обслуживают внутренние потребности мест отбывания наказания, например, пекут хлеб или ухаживают за садом, но и производят товары на "внешний" рынок.

"На территории тюрьмы в Кельне действуют столярная, слесарная и швейная мастерские. Команда уборщиков помещений работает и за пределами тюремных стен - разумеется, под надзором. Кроме того, у нас ведется профессиональное обучение каменщиков, мастера производят домашнюю утварь ручной работы", - рассказал в интервью Deutsche Welle специалист в сфере трудоустройства и досуга Вольфганг Бёзель.

Тюремная продукция нередко продается через интернет-магазины и пользуется большим спросом. В немецких СМИ попадались сообщения о том, что заключенные даже шьют мантии для судей и делают мебель в офисы федеральных чиновников.