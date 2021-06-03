Toyota не откажется от выпуска седанов

В России Toyota представлена двумя седанами: Corolla, которая стоит от 1,5 миллиона рублей, и Camry, цены на которую стартуют с отметки 1,8 миллиона рублей. С начала года дилеры японской марки реализовали в стране более 31,7 тысячи новых автомобилей, 8,2 тысячи из которых — это Camry, а еще 589 машин — Corolla. Впрочем, кроссоверы марки все равно пользуются большей популярностью: для сравнения, за четыре месяца 2021 года россияне приобрели почти 14,2 тысячи RAV4.