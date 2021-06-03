Toyota не откажется от выпуска седанов

Вопрос о будущем легковушек возник на фоне появления на рынке США кросс-версии Corolla, получившей название Corolla Cross. Стратегия японской марки отличается от прочих марок: например, Ford
уже отказался от выпуска седанов, а Chevrolet
сократил присутствие в сегменте до единственной модели Malibu. В Toyota же заявили, что вложения в разработку новых седанов — это «хорошее и долгосрочное решение», поскольку этот сегмент рынка существует и будет существовать в будущем. И, несмотря на то, что продажи седанов демонстрируют отрицательную динамику, в последнее время спрос, похоже, немного стабилизировался.